Wincent Weiss (27) zeigte sich total verändert! Der deutsche Musiker begeistert seine Fans nicht nur mit Liedern wie "An Wunder", "Kaum Erwarten" und "Musik sein", in den sozialen Medien erfreut er seine Follower regelmäßig mit privaten Einblicken und lässigen Fotos. Zuletzt präsentierte sich der Frauenschwarm mit raspelkurz rasierter Frisur. Doch jetzt überraschte er seine Community erneut mit einer Typveränderung: Wincent trägt seine Haupthaar nun blond – und spaltet damit seine Fans in zwei Lager!

Auf seinem Instagram-Profil stellte Wincent seiner virtuellen Gefolgschaft jetzt seine neue Haarfarbe vor: Er teilte Schnappschüsse, auf denen er seine wuschelige blonde Mähne in Szene setzt. "Das war mein erstes Foto mit blonden Haaren!", freute sich der "Feuerwerk"-Interpret – und bekam daraufhin ordentlich Gegenwind von einigen seiner Follower: "Und hoffentlich das letzte Foto mit blonden Haaren", "Mach bitte ganz schnell die Haare wieder dunkel" oder auch "Gewöhnungsbedürftig", kommentierten ein paar Fans.

Wincent bekam allerdings auch positive Rückmeldungen von seinen Fans: "Ich muss sagen, blond steht dir", schwärmte ein Anhänger – und blieb damit nicht alleine: "Schick, schick" oder auch "Mach einfach so weiter und bleib immer du selbst", ließen ein paar Nutzer in der Kommentarspalte ihres Idols verlauten. Was sagt ihr zu Wincents neuem Look? Stimmt ab!

Anzeige

Getty Images Wincent Weiss bei den YouTube Goldene Kamera Digital Awards 2019

Anzeige

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss in Köln im August 2016

Anzeige

Getty Images Wincent Weiss im Juni 2020 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de