Im Hause Burtka-Harris gibt es einen romantischen Anlass zum Feiern! Seit etlichen Jahren gehen der How I Met Your Mother-Star Neil Patrick Harris (47) und der Koch David Burtka (45) gemeinsam durchs Leben. 2014 gab sich das Paar das Jawort. Am 6. September jährte sich der Tag ihrer Hochzeitszeremonie nun zum sechsten Mal – zu diesem Anlass widmeten sich die beiden im Netz nun rührende Liebeserklärungen!

Auf Instagram machte David den Anfang: Zu einem Foto, das ihn und den Schauspieler nach ihrer Trauung beim Feiern zeigt, schrieb er: "Danke, dass du dich in mein Herz getanzt hast. Ich kann nicht glauben, dass du nach all den Jahren, in denen ich dich genervt habe, hier geblieben bist. Du hast mein Herz vervollständigt." Weiterhin dankte er seinem Ehemann, mit dem er die gemeinsamen Kinder Gideon Scott Burtka-Harris (9) und Harper Grace Burtka-Harris (9) aufzieht, für die bisher "beste Zeit meines Lebens".

Auch Schauspieler Neil ließ auf Social Media seinen Gefühlen freien Lauf. Er teilte ebenfalls ein Hochzeitsbild, das er mit folgenden Zeilen versah: "Vielleicht der glücklichste Tag meines Lebens. Seitdem haben wir Tausende von Erinnerungen geschaffen. [...] Danke David, dass du nicht nur meine Welt erschaffen hast, sondern auch rockst."

Instagram / nph David Burtka, Koch

Instagram / nph Neil Patrick Harris und David Burtka

Instagram / dbelicious David Burtka, Neil Patrick Harris und ihre Kinder

