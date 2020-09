Diese Bilder von Bradley Cooper (45) und Irina Shayk (34) sind selten! 2015 machten der Schauspieler und das Model ihre Beziehung öffentlich und gingen fast vier Jahre gemeinsam durchs Leben. 2019 kam dann die plötzliche Trennung der beiden. Für ihre gemeinsame Tochter Lea De Seine ziehen sie als Eltern aber weiterhin an einem Strang. Ein Jahr nach dem Liebes-Aus zeigten sich die beiden jetzt gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Auf Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, sind der 45-Jährige und die Laufstegschönheit zu sehen. Am Dienstag trafen sich die beiden im New Yorker Stadtteil Tribeca. Dabei wirkten sie ziemlich vertraut: Bradley umarmt seine Ex innig auf dem Bordstein. Die Beauty war gerade mit ihrem gemeinsamen Kind unterwegs, dass in einem Kinderwagen saß. Die beiden teilen sich zwar das Sorgerecht für ihre Kleine – das Trio aber zusammen zusehen, ist eine Seltenheit.

Zuletzt waren die einstigen Turteltauben im vergangenen Februar gesichtet worden. Sie besuchten eine After-Party der BAFTA-Awards in London. Die beiden waren zwar nicht die Begleitung des jeweils anderen, ließen sich dennoch zusammen ablichten. Ihre gute Laune und das breite Lächeln ließen keine Zweifel daran, dass sie sich offenbar nach wie vor ziemlich gut verstehen.

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper bei den Golden Globe Awards 2019

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper

Getty Images Der Schauspieler Bradley Cooper und das Model Irina Shayk

