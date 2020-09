Denise Kappès (30) trägt bereits einen neuen Ring an ihrem Finger. Erst seit wenigen Stunden ist klar: Das ehemalige Bachelor-Girl und sein Freund Henning Merten haben sich verlobt. Diese schöne Nachricht haben die beiden in einer TV-Sendung verkündet. Die Das Sommerhaus der Stars-Beauty ist überglücklich – eine Kleinigkeit hat ihre große Freude allerdings ein bisschen getrübt: Denise musste ihren Verlobungsring umtauschen!

Das berichtete die 30-Jährige ihren Followern jetzt in ihrer Instagram-Story: "Wir waren gerade beim Juwelier, meinen Ring umtauschen. Denn traurigerweise, obwohl der nur monatelang in der Schachtel lag und nicht angerührt wurde, waren trotzdem schon vier Steine raus." Kurzerhand hatte Henning beim Juwelier einen neuen Diamantring für seine Angebetete ausgesucht, den Denise dann auch direkt stolz in die Kamera hielt. "Der ist so, so schön", freute sie sich. Ganz zufrieden ist die frisch Verlobte mit ihrem brandneuen Schmuckstück allerdings doch nicht: Der Ring ist ihr noch ein wenig zu groß.

Dass die beiden Influencer bald vor den Traualtar treten werden, kann Denise offenbar noch gar nicht richtig fassen. "Ich bin selber noch überwältigt. Ich habe damit gestern nicht gerechnet. Das war einfach krass viel", erklärte sie ihren Fans.

Denise Kappès und Henning Merten

Denise Kappès' Verlobungsring

Henning Merten und Denise Kappès

