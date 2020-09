Die Auftaktfolge von Das Sommerhaus der Stars ist gelaufen! Am Mittwochabend fiel der Startschuss für die neue Staffel des beliebten Formats, in dem etliche Promi-Pärchen gegeneinander antreten. Bereits kurz nach dem Eintreffen der Kandidaten im Landhaus in Bocholt kam es zu den ersten Spannungen – und am Ende sogar zum Eklat. Doch konnte die Show mit so viel Drama wirklich punkten?

Bereits zu Beginn hatten die Teilnehmer bei den Fans mit ordentlich Beef für Unterhaltung gesorgt. Georgina Fleur (30) und ihr Partner Kubilay Özdemir eckten bei ihren Mitbewohnern immer wieder an und als es zum ersten Mal eskalierte, war es bereits zu einigen Meinungsverschiedenheiten gekommen. Mit ein paar Gläsern Rotwein intus fing Andreas Robens an, wütend auf Kubi loszugehen. "Raus, sonst knall ich dich weg. Ich knall den weg, diesen Hurensohn", brüllte er. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es in der Situation aber nicht.

Erst später gab es einen Übergriff – und zwar einen feuchten: Während eines Streitgesprächs mit Andrej Mangold (33) spuckte Kubi diesem ins Gesicht. Daraufhin war der Aufschrei unter der TV-Wohngemeinschaft groß, dem ehemaligen Bachelor kamen sogar die Tränen und Kubi wurde aus dem Haus geworfen. So viele spannende Szene in einer Folge – doch wie ist euer Fazit? Stimmt ab!

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Georgina Fleur und Kubilay Özdemir bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Andreas Robens bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Tim Sandt, Lou, Kubilay Özdemir, Annemarie Eilfeld, Andrej Mangold, Jennifer Lange und Lisha

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de