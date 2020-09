Berlin - Tag & Nacht feiert neunjähriges Jubiläum! Am 12. September 2011 ging RTL2 mit einem neuen Format an den Start – und landete damit einen wahrhaftigen TV-Coup. Inzwischen zählt die Hauptstadt-Daily rund um Joe (Lutz Schweigel), Peggy (Katrin Hamann, 32) und Co. zu einer der erfolgreichsten Serien des Landes und erreicht noch immer täglich Zuschauerzahlen im oberen sechsstelligen Bereich. Promiflash blickt zurück – auf neun Jahre Dramen, Chaos und jede Menge Emotionen!

Ein Missverständnis hier, unerwiderte Gefühle da – zu Beginn der Sendung drehte sich das Format fast ausschließlich um Freundschaft und Liebe. Besonders die Lovestory rund um Marcel (Patrick G. Boll, 32), Meike (Pia Tillmann, 32) und Ceylan (Yasemin Cetinkaya) fesselte damals die Zuschauer. Im Laufe der Zeit nahmen die Geschichten so richtig Fahrt auf, die Macher trauten sich immer mehr: Krätze hatte (Marcel Maurice Neue) beispielsweise suizidale Gedanken und wollte sich von einem Hochhaus stürzen. Auch der Unfalltod von Daniel (Angelo Carlucci, 31) dürfte für feuchte Augen gesorgt haben – und das nicht nur bei seiner schwangeren Freundin Miri (Josephine Welsch, 28).

Ebenfalls ein echter Schockmoment – und ein Tabubruch mit dazu: Die Vergewaltigung von Pascal (Matthias Höhn, 24). Dass auch Männer Opfer derartiger Sexualstraftaten werden, war bis dato nie im TV gezeigt worden. Nicht ganz so schockierend, aber auch emotionsgeladen war der Brand des geliebten Hausbootes, das Krätze, Schmidti (Alexander Freund) und Konsorten einst von Basti (Martin Wernicke) übernommen hatten – und erst vor Kurzem brannte es in der Soap erneut: Theo (Ranndy Frahm) hatte aus Rache ein Feuer in "Papa" Joes Ursprungs-WG gelegt.

Doch neben all den dramatischen Szenen ließen auch viele schöne und witzige Augenblicke die Herzen der Fans höherschlagen. Wer erinnert sich nicht an all die romantischen BTN-Hochzeiten? Joe und Peggy, Basti und Paula (Laura, 23 Maack) – sowie etwas später erneut Basti und Mandy (Laura Wölki). Zuletzt gaben sich Jade (Laura Vetter) und Schmidti in einer spontanen Zeremonie das Jawort. Unvergessen bleiben wohl auch all die verrückten Aktionen von Ole (Falko Ochsenknecht, 36), bei denen ihn sein Bro Fabrizio (Fernando Dela Vega) mehr oder weniger freiwillig unterstützte.

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Meike (Pia Tillmann) und Marcel (Patrick G. Boll) bei "Berlin - Tag & Nacht", 2012

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Krätze (Marcel Maurice Neue) in einer "Berlin - Tag & Nacht"-Szene, September 2014

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Miri (Josephine Welsch) während der BTN-Beerdigung von Daniel (Angelo Carlucci), 2017

RTL II Vergewaltigungszene bei "Berlin - Tag & Nacht"

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Theo (Ranndy Frahm) vor der brennenden "Berlin - Tag & Nacht"-WG

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Peggy (Katrin Hamann) und Joe (Lutz Schweigel) bei ihrer "Berlin - Tag & Nacht"-Hochzeit, 2014

RTL II / Berlin - Tag & Nacht Mandy und Basti bei ihrer "Berlin - Tag & Nacht"-Hochzeit

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Schmidti und Jades Heiratsantrag bei "Berlin - Tag & Nacht"

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Fabrizio und Ole bei "Berlin - Tag & Nacht"

