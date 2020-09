Hilaria Baldwin (36) setzt sich für ein realistisches Körperbild ein! Am Mittwoch verkündeten die Beauty süße Neuigkeiten: Sie und ihr Mann Alec Baldwin (62) sind erneut Eltern geworden – Leonardo, Carmen (7), Romeo (2) und Rafael (5) haben einen kleinen Bruder namens Eduardo bekommen! Erst kürzlich hat die Großfamilienmama Details zur Geburt verraten. Nun gab Hilaria auch ein erstes Körper-Update und postete zudem ein ehrliches Foto von ihrem After-Baby-Body.

Via Instagram veröffentlichte die 36-Jährige jetzt eine hübsche Collage. Das linke Foto zeigt sie hochschwanger, das rechte Foto zeigt sie "anderthalb Tage und ein Baby später" – also nach der Geburt. Ihr Bauch ist schon deutlich kleiner, hat sich aber noch nicht vollständig zurückgebildet. "Danke Körper, für alles, was du geschafft hast", schreibt Hilaria in der Bildunterschrift. Weiter betonte sie, dass sie sich keinen Stress in Sachen Abnehmen machen wolle. Viel eher werde sie "Schritt für Schritt" und sehr "geduldig" vorgehen.

Allzu schwer wird es Hilaria wohl aber nicht fallen, ihre Schwangerpfunde wieder loszuwerden: Die Löwenmutter ist nämlich eine absolute Sportskanone! Auch während der Schwangerschaft – und trotz vier Kindern, die bei ihr zu Hause rumtollen – ließ sie es sich nicht nehmen, kleine Work-outs in ihren Alltag zu integrieren.

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihrem neugeborenen Sohn im September 2020

Getty Images Hilaria Baldwin bei der New York Fashion Week im Februar 2020

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin, Frau von Alec Baldwin

