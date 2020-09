Iris Mareike Steen (28) zeigt ihre Kurven. Aktuell lässt die GZSZ-Darstellerin im Urlaub ihre Seele baumeln und genießt ihre freie Zeit in Südtirol. Dabei hält sie ihre Community natürlich mit dem einen oder anderen Schnappschuss auf dem Laufenden – und ihre Follower durften sich jetzt nicht nur über sonnige Grüße freuen, sondern auch über ein ziemlich heißes Pic. Iris zeigt sich megasexy im Badeanzug.

Ihr neuster Instagram-Beitrag lässt ihren Fans kaum Raum für Fantasie. Der blaue Badeanzug hat einen XXL-Ausschnitt und legt den Blick auf Iris' Mega-Dekolleté frei. Auf dem Bild entspannt die Schauspielerin in einem Liegestuhl, hat die Augen geschlossen und lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen. Im Hintergrund sieht man eine bezaubernde Berglandschaft. "Ich genieße, ich freue mich, ich bin glücklich", schreibt sie ausgelassen.

Doch den Usern fällt nicht nur Iris' Oberweite ins Auge – sondern auch die Verlinkung des Ortes. Die Blondine markiert den Ort Seefeld in dem Posting – was ihre Fans schmunzeln lässt. Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" spielt Iris nämlich die junge Ärztin Lilly Seefeld. "Bin ich die Einzige, die es witzig findet, dass sie in Seefeld ist?", fragt sich ein Abonnent.

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, GZSZ-Darstellerin

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, Schauspielerin

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen im September 2020

