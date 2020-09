Süße Baby-News von Kelis (41)! Aktuell hat die Sängerin nur positive Neuigkeiten für ihre Fans: Nachdem sie sich im Netz zunächst etwas zurückgezogen hatte, gab sie Anfang August bekannt, dass sie und ihr Partner Mike Mora wieder Nachwuchs erwarten: Jetzt haben ihre zwei kleinen Jungs Knight Jones, der aus der Ehe mit Nas (46) stammt, und das bisherige Nesthäkchen Shepard auch bereits einen neuen Spielkameraden. Kelis' Kind hat das Licht der Welt erblickt!

Die frohe Botschaft gab die Interpretin des Popsongs "Milkshake" überglücklich auf ihrem Instagram-Account bekannt: "Ich bin ein bisschen in der Versenkung verschwunden, aber aus einem wirklich guten Grund, da ich kürzlich mein Baby bekommen habe", freute sie sich am Freitagabend. Das genaue Geburtsdatum behielt die nun dreifache Mama zwar für sich – gab allerdings dafür ein anderes Detail preis: "Ich habe übrigens ein Mädchen bekommen, ich bin deshalb so aufgeregt! Es ist mein erstes Mädchen", schwärmte die Musikerin.

Obwohl die 41-Jährige aktuell nicht glücklicher sein könnte, möchte sie sich transparent geben und erklärte deshalb: "Es war intensiv. [...] Ich möchte über all die Dinge sprechen, die Frauen still durchmachen müssen", schrieb die US-Amerikanerin. Außerdem wolle sie ihre Fans in Zukunft auf ihren Abnehmweg mitnehmen.

Getty Images Kelis im Juni 2009

Instagram / kelis Sängerin Kelis im August 2020

Getty Images Kelis im April 2019

