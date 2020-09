Um Sänger Zayn Malik (27) ist es in letzter Zeit musikalisch eher still geworden. Sein letztes Album "Icarus Falls" kam vor zwei Jahren auf den Markt und blieb international hinter den Verkaufserwartungen zurück. Schlagzeilen machte Zayn seitdem eher mit der Beziehung zu Model Gigi Hadid (25). Die beiden erwarten in Kürze ihr erstes gemeinsames Kind. Nun überraschte Zayn seine Fans mit nackten Tatsachen und einem kryptischen Social-Media-Post.

Der "Pillow Talk"-Interpret postete auf seinem Instagram-Account einen Schnappschuss, auf dem Zayn seine nackte Rückenansicht zeigt und stolz seine wachsende Tattoo-Sammlung präsentiert. Bei dem Foto handelt es sich um eine echte Seltenheit, da sich der Ex-One Direction-Star online eher rar macht. Der Popstar lieferte seinen Fans nun allerdings nicht nur einen sexy Blickfang, sondern heizte mit seinem Post auch gleich noch die Gerüchteküche unter seiner virtuellen Gefolgschaft an. "Hab euch bald ein paar Dinge zu präsentieren", schrieb er in der Bildunterschrift zu dem Foto.

Was das wohl zu bedeuten hat? Gigi kommentierte das Bild ihres Geliebten lediglich mit zwei Ausrufezeichen. Die Zayn-Jünger sind sich unter dem Post aber sicher, dass der Sänger damit inoffiziell sein drittes Album angekündigt hat.

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik

Getty Images Der Musiker Zayn Malik im Januar 2018

Getty Images One Direction, 2014

