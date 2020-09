Zwischen Yeliz Koc (26) und Jimi Blue Ochsenknecht (28) scheint es bereits ziemlich ernst zu sein! Mitte August sorgte das Ex-Bachelor-Girl mit der Neuigkeit, dass sie den Schauspieler datet, für eine Riesen-Überraschung. Nachdem die beiden sich anfangs nur zögerlich gemeinsam in der Öffentlichkeit präsentierten, widmen sich die Turteltauben immer mehr verliebte Postings im Netz – offenbar soll jetzt jeder wissen, wie glücklich sie miteinander sind. Jetzt überraschte Yeliz ihre Community mit diesem Detail: Zwischen ihr und Jimi sind schon die magischen drei Worte gefallen!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die 26-Jährige jetzt stolz einen großen Bund Infinity-Rosen, das sie von ihrem Liebsten geschenkt bekommen hat. Doch die romantische Geste war sogar noch größer – bei genauem Hinsehen sind auf der beigefügten Karte nämlich die folgenden Worte zu lesen: "Ich liebe dich! Jimi" Die Herz-Emojis, mit denen Yeliz das Foto versah, sprechen Bände: Die Beauty hat sich offensichtlich riesig über das Präsent gefreut.

Der Moderator scheint es wirklich ernst mit seiner neuen Freundin zu meinen: Noch nie hat Jimi sein Liebesglück so offen nach außen getragen wie mit Yeliz! Wie er erst kürzlich betonte, habe er ihretwegen täglich Schmetterlinge im Bauch. Was sagt ihr dazu, dass bei den beiden alles so schnell geht? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / _yelizkoc_ Jimis Rosen an Yeliz

Instagram / jimbonader Yeliz und Jimi auf Mallorca

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc im September 2020

