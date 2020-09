Endlich läuft bei Maren Wolf (28) wieder alles rund! Die letzten Züge ihrer Schwangerschaft hatten die YouTuberin viel Kraft gekostet: Die Influencerin lag ganze 38 Stunden in den Wehen. Am 26. August war es dann endlich so weit: Die 28-Jährige und ihr Mann Tobias Wolf konnten endlich ihren Sohnemann in die Arme schließen. Nun befindet sich das Paar mitten im Elternalltag – und dabei hat vor allem die frischgebackene Mama ein erfreuliches Update für ihre Fans!

In einem neuen Upload auf ihrem Instragram-Account strahlt Maren bis über beide Ohren. Das Foto zeigt die Blondine mit ihrem Söhnchen im Arm, und zwar beim Stillen. Dieser Augenblick erfüllt die Bloggerin ungemein: "Ich liebe es, unseren kleinen Mann zu stillen. Ich bin so froh, dass es so gut klappt! [...] Es ist einfach so schön und ich hoffe, dass ich das noch eine Weile genießen darf", schreibt sie in der Bildunterschrift,

"Am Anfang hatte ich wirklich große Angst, dass es nicht klappen könnte oder zu sehr weh tut", erzählt sie. Dass das Anlegen der Brust so gut funktioniert, ist für Maren nicht selbstverständlich. Erst vor wenigen Tagen hatte sie über Schmerzen und Probleme geklagt – der Milcheinschuss war ausgeblieben.

