So sieht Katy Perry, die gerade erst Mutter geworden ist, wenige Wochen nach der Geburt aus! Im vergangenen Monat hatten die 35-jährige Sängerin und der Hollywood-Schauspieler Orlando Bloom (43) ihr erstes gemeinsames Kind begrüßt: Ihre kleine Tochter Daisy Dove Bloom hatte Ende August das Licht der Welt erblickt. Jetzt gibt es erste Fotos der frischgebackenen Mutter: Katy wurde nun das erste Mal nach der Geburt ihrer Tochter in der Öffentlichkeit gesichtet!

Diese Fotos, die jetzt Daily Mail vorliegen, zeigen Katy (35) am vergangenen Samstag in der kalifornischen Stadt Santa Barbara. Auf den Paparazzischnappschüssen genießt die "Daisies"-Interpretin einen entspannten Shopping-Ausflug in dem sonnigen Küstenort. Allerdings lassen die Bilder nur wenig von Katys After-Baby-Body erahnen: Ihren Körper hüllte die US-Amerikanerin in ein weites grünes Midi-Kleid, das mit aufwendigen rosafarbenen Stickereien verziert war. Dazu kombinierte sie farblich passende Adiletten, eine Handytasche zum Umhängen und große Ohrringe.

Zusätzlich wollte die "Champagne Problems"-Sängerin offenbar sichergehen, dass sie nicht erkannt wird: Während des Ausfluges versteckte die frischgebackene Mutter ihr bekanntes Gesicht unter einer großen Sonnenbrille, einer sommerlichen Schirmmütze und einem Mund-Nasen-Schutz.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019 in Hollywood

Getty Images Katy Perry im August 2019 in Los Angeles

Getty Images Katy Perry, Musikerin

