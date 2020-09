Um die Schwangerschaft der US-amerikanischen Rapperin Iggy Azalea (30) hatten lange Zeit zahlreiche Gerüchte kursiert – sie hatte sich weder mit Babybauch gezeigt, noch selbst verkündet, ein Kind zu erwarten. Nach zahlreichen Spekulationen von Insidern erlöste die "Fancy"-Interpretin ihre Fans im Juni dieses Jahres schlussendlich mit einem Statement in den sozialen Medien: Sie bestätigte, dass sie tatsächlich einen Sohn zur Welt gebracht hatte. Nur wenige Monate nach der Geburt ist von der Schwangerschaft schon nichts mehr zu sehen: Iggy präsentierte jetzt ihren schlanken Körper im Netz – und lenkte dabei alle Aufmerksamkeit auf ihre Wespentaille!

Auf neuen Instagram-Schnappschüssen setzt Iggy ihre schmale Figur jetzt gekonnt in Szene: Die "Black Widow"-Interpretin trägt ein hautenges schwarzes Kleid mit Spaghetti-Trägern und betont ihre Taille zusätzlich mit einer schwarzen Corsage. Dabei erinnert nichts mehr daran, dass die Sängerin erst vor Kurzem Mutter geworden ist. Den sexy Look rundete sie mit einer Hochsteckfrisur, einem Haarband und einem perfekt sitzenden Make-up ab.

Dieser körperbetonte Look kam bei Iggys Fans so richtig gut an: Sie pflasterten die Kommentarspalte ihres Idols nicht nur mit zahlreichen Flammen-Emojis und Komplimenten, sondern vergaben insgesamt auch rund 740.000 Likes. "Oh mein Gott, dieses Kleid", "Du bist perfekt" oder auch "Wow, du siehst absolut umwerfend aus", lautete der Tenor auf der Fotoplattform.

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im September 2020

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea, Rapperin

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea im Mai 2020

