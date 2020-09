Wie steht Ferhat (27) mehrere Monate nach den Dreharbeiten von Are You The One? zu seiner Liebelei mit Madleine? Zwischen den beiden Reality-TV-Kandidaten schien es während der Kuppelshow mächtig gefunkt zu haben: Sie tauschten nicht nur Küsse, sondern auch weitere Zärtlichkeiten unter einer Bettdecke aus. Für eine gemeinsame Zukunft hat es dennoch nicht gereicht: Ferhat und Madleine haben den Kontakt zueinander nach der Sendung abgebrochen. Jetzt verriet der Kölner, wie er aus heutiger Sicht über die Sache mit Madleine denkt!

Ferhat ist als Kandidat bei der ersten Staffel des neuen Show "Ex on the Beach" dabei, einem Dating-Format, in dem einige Teilnehmer auf ihre Ex-Flirts treffen – ohne es vorher zu wissen. In der ersten Folge spricht Ferhats Show-Kollegin Olivia ihn auf seine Flirt-Vergangenheit bei "Are You The One?" an und wollte wissen, ob er dort nicht eine passende Frau gefunden habe. Daraufhin antwortete er: "Ich habe eine kennengelernt, tatsächlich, aber das war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe." Dass es zwischen ihm und Madleine allerdings recht heiß her ging, behielt er für sich.

Ein Comeback mit der Brünetten scheint Ferhat demnach auch auszuschließen. Gegenüber Olivia stellte er klar, dass er nicht auf Madleine eingehen wolle, falls sie zum Cast dazustoße. Schließlich stehe er der Situation inzwischen gleichgültig gegenüber: "Das ist mir scheißegal."

"Ex on the Beach" ab dem 01.September auf TVNOW und ab dem 15. September um 23:05 Uhr bei RTL.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Ex-"Are You The One?"-Kandidat Ferhat

Anzeige

TVNOW Ferhat und Olivia, Kandidaten bei "Ex on the Beach" 2020

Anzeige

Instagram / maddi_ayto Madleine, "Are You The One?"-Teilnehmerin 2020

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Ferhat so über die Geschichte mit Madleine denkt? Ja, das habe irgendwie schon vermutet. Nein, das überrascht mich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de