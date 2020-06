Madleine und Ferhat (27) erlebten bei Are You The One? eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle. Die beiden hatten schon von Anfang an ein Auge aufeinander geworfen und landeten ziemlich schnell fummelnd im Bett. Nach einem großen Gefühlschaos musste sich vor allem die Kellnerin eingestehen, dass sie keine Zukunft mit dem Ex-Amateurboxer hat. Daraufhin hatte die 26-Jährige mit Aleksandar Petrovic (29) angebandelt. Wie sieht der Kontakt zu ihrem Verflossenen nach der Show aus?

In ihrer Instagram-Story plauderte die Go-Go-Tänzerin über ihre Zeit nach dem Format und verriet, wie es zwischen ihr und dem 27-Jährigen aktuell aussieht. Nach dem Finale haben sich die Wege der beiden offenbar nicht mehr gekreuzt: "Zu Ferhat habe ich relativ wenig… ehrlich gesagt, gar keinen Kontakt", gibt sie offen zu. Jeder würde eben sein eigenes Ding machen.

Auch mit Aleks sieht es ähnlich aus. Ein Paar sind die beiden nach der Kuppelshow nicht geworden, wie sie bedrückt erklärt. "Ich bin schon sehr traurig darüber, dass das nicht geklappt hat", verriet sie. Über die Gründe will Maddi vorerst nicht sprechen. Zwischen ihnen habe es schlichtweg Unstimmigkeiten gegeben.

TVNOW Madleine und Ferhat bei "Are You The One?"

TVNOW Ferhat und Madleine, "Are You The One?"-Stars

Instagram / maddi_ayto Die "Are You The One?"-Kandidatin Maddi



