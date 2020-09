Auf Love Island scheinen sich zwei gefunden zu haben! Anna Iffländer und Marc Zimmermann sind seit Tag fünf ein Couple und zwischen den beiden knistert es seitdem gewaltig. Doch in der letzten Folge sind drei neue, weibliche Granaten angekommen und Anna scheint noch nicht davon überzeugt zu sein, dass ihr Liebster diesen widerstehen kann. Promiflash hat bei ihrer besten Freundin Chantal Melina nachgefragt, ob sie Annas Eifersucht berechtigt findet.

Annas BFF erklärt die Reaktion gegenüber Promiflash so: "Was man so gar nicht von ihr kennt ist, dass jemand sie so schnell erobern kann. Ihre Emotionen zeigen nur, wie ernst es ihr ist. Sie hat ihn in dieser kurzen Zeit wirklich ins Herz geschlossen." Dass sie damit so offen umgehe, sei eine Charakterstärke von ihr und Marc würde das bestimmt zu schätzen wissen. Und glaubt sie, dass es wirklich ernst zwischen den beiden Turteltauben wird? "Gefühle müssen sich über einen längeren Zeitraum entwickeln. Allerdings ist die Zeit so intensiv, dass ich denke, dass die beiden schon füreinander schwärmen", vermutet die Blondine.

Chantal scheint ihrer besten Freundin Anna jedenfalls ihren Segen zu geben. "Bei Marc bin ich ziemlich sicher, dass er eine ehrliche und treue Seele ist, der für Anna wirklich Gefühle entwickelt hat", verrät sie. Das beweise er jedes Mal, wenn er betont, dass er schon ein Couple habe, glücklich sei und der Zug abgefahren sei.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", seit Montag, 31. August um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Anna Iffländer und Marc Zimmermann, "Love Island"-Kandidaten 2020

Instagram / annaiff Anna Iffländer im November 2019

RTLZWEI Marc und Anna bei "Love Island" 2020

