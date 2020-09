Iskra Lawrence (30) lässt die Hüllen fallen! Vor wenigen Monaten wurde die britische Laufstegschönheit zum ersten Mal Mutter: Im April brachte sie eine Tochter zur Welt. Und obwohl sie kurz nach der Geburt noch daran appellierte, dass sich frischgebackene Mütter keinen Druck mit dem After-Baby-Body machen sollten, zeigte sich die Blondine vor wenigen Wochen beim Stählen ihres Körpers. Und dass der sich sehen lassen kann, beweist sie nun mit ziemlich freizügigen Bildern!

Die Beauty verbrachte am Freitag ihren 30. Geburtstag in einem Spa und teilte am Montag nun einige heiße Schnappschüsse ihres Ausflugs: Lasziv posiert sie unter einer Dusche – das tut sie allerdings nicht in einem Bikini, sondern völlig nackt! "Geburtstagsoutfit", scherzt Iskra in einem Kommentar zu dem Beitrag. Über die sexy Bilder freuen sich die Follower des Models natürlich sehr. "Hundertprozent natürlich! Deshalb bist du die schönste Frau dieser Welt!", schreibt ein Fan völlig begeistert.

Wie sie auf den Bildern posieren soll, um möglichst gut auszusehen, hat sich Iskra vermutlich nicht vorschreiben lassen – immerhin hatte sie noch im Juli betont: "Die Gesellschaft sagt uns, du siehst am besten aus, wenn du deine Oberweite herausstreckst, deine Beine schlank wirken und dein Bauch flach aussieht. Das ist nicht die Wahrheit!" Stattdessen sei sie überzeugt davon, dass Körper in jedem Winkel schön aussehen können.

Instagram / iskra Philip Payne und Iskra Lawrence mit ihrer Tochter

Instagram / iskra Iskra Lawrence, Model

Instagram / iskra Iskra Lawrence im September 2020

