Dieser Mann hat es Katie Holmes (41) ganz schön angetan! Mehrere Jahre lang war die Schauspielerin mit Jamie Foxx durchs Leben gegangen, doch im vergangenen Mai kam es bei den beiden dann zum Liebes-Aus. Allzu lange hat die Mutter einer Tochter ihr Single-Leben daraufhin aber nicht genossen: Die Beauty datet inzwischen nämlich den Koch Emilio Vitolo. Mit dem knutschte sie jetzt schon zum zweiten Mal in aller Öffentlichkeit!

Am Sonntag verbrachten Katie und ihr Liebster einen gemeinsamen Tag in New York und bewiesen dabei noch einmal, wie glücklich sie miteinander sind. Paparazzi erwischten die Turteltauben bei einem romantischen Kuss mitten in Manhattan. Zu ihrem Date setzte die Brünette auf einen Casual-Look: Sie schlüpfte in ein Paar Jeans und kombinierte sie mit einem gemütlichen weißen Strickpulli!

Über die Fotos dürfte sich zumindest Emilios Ex wohl nicht gerade freuen: Immerhin soll der Koch die Designerin Rachel Emmons für Katie abserviert haben – und das, obwohl er 18 Monate lang mit ihr verlobt war! Die Verlassene habe darüber hinaus nichts von Emilios Beziehung zur Hollywood-Beauty gewusst: "Bevor das Ganze in der Presse gelandet ist, hatte Rachel keine Ahnung", hatte ein Vertrauter gegenüber Daily Mail betont.

Getty Images Katie Holmes, Schauspielerin

Instagram / emiliovitolo Koch Emilio Vitolo, 2015

Getty Images Katie Holmes im September 2018 in New York

