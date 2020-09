Prinz Harry (36) durfte sich über zahlreiche Glückwünsche seiner Liebsten freuen! Hinter dem Herzog von Sussex liegen aufregende Monate: Zu Beginn des Jahres legten er und seine Partnerin Herzogin Meghan (39) ihre royalen Pflichten nieder. Seitdem lebt das Paar gemeinsam mit Söhnchen Archie Harrison (1) in Kalifornien. Zu seinem 36. Geburtstag durfte sich der Royal aber dennoch über Nachrichten aus seiner britischen Heimat freuen: Prinz William (38) und Herzogin Kate (38) gratulierten sogar mit einem besonderen Schnappschuss!

Bereits in den frühen Morgenstunden des heutigen Dienstags ließ es sich die Queen (94) nicht nehmen, ihrem Enkelsohn zu gratulieren. "Wünsche dem Herzog von Sussex alles Gute zum Geburtstag", teilte das königliche Oberhaupt als eine der Ersten via Twitter mit. Kurz darauf reihten sich auch William und seine Gattin in die Liste der Gratulanten ein. Neben ihren Glückwünschen postete das Pärchen eine Aufnahme von einer Veranstaltung, bei der das Duo an Harrys Seite einen Sprint auf der Rennbahn zurücklegte.

Und auch Prinz Charles (71) und seine Camilla (73) hatten für das heutige Geburtstagskind einen emotionalen Beitrag auf Lager: Neben den besten Glückwünschen für Harrys neues Lebensjahr samt Torten-Emoji veröffentlichte das Herzogspaar von Cornwall ein rührendes Bild des Vater-Sohn-Duos: Mit einem herzlichen Lachen auf den Lippen schauen sich Harry und sein Vater Charles in die Augen.

