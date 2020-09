Nanu, ist Bill Kaulitz (31) etwa zu seinem Kult-Look zurückgekehrt? 2005 stürmte der Sänger mit seiner Band Tokio Hotel erstmals die Charts und ließ mit seinem Emo-Look zahlreiche Fanherzen höherschlagen. Für viele galt er damals auch als Style-Vorbild. Mittlerweile hat der Queen of Drags-Juror das dunkle Make-up und die schwarzen hochgegelten Haare hinter sich gelassen. Doch jetzt versetzte Bill seine Fans mit einem Pic in Nostalgie!

Da mussten die Fans des Musikers schon zweimal hinsehen! Auf seinem neuesten Bild in seiner Instagram-Story trägt er seinen alten Tokio-Hotel-Look. Hat Bill etwa ein altes Foto hochgeladen oder sich gar wieder zu seinem jüngeren Ich gestylt? Weder noch! "Habt ihr alle schon die Zeit mit dem Throwback-Filter zurückgedreht?", schrieb er zu der Aufnahme und verdeutlichte somit, dass es sich lediglich um einen Filter handelte.

In Interviews betonte der 31-Jährige immer wieder, zwar hinter seinem einstigen Look zu stehen, so rumlaufen würde er heute jedoch nicht mehr! Auf extravagante Haarexperimente steht der Twin von Tom Kaulitz (31) aber auch heute noch. So überraschte er erst Anfang des Jahres mit grünen Haaren. Seit einigen Jahren kehrt er aber immer wieder zu seinem platinblonden Kurzhaarschnitt zurück.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im Juli 2020

Getty Images Tokio Hotel im November 2008

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im Januar 2020

Würdet ihr euch freuen, wenn Bill seinen alten Look wirklich wieder trägt?



