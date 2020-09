Die ganze Welt ist im The Masked Singer-Fieber! Am 20. Oktober startet in Deutschland bereits die dritte Staffel. Dieses Mal besteht das feste Promi-Rateteam aus den beiden Ex-Teilnehmern Bülent Ceylan (44) und Sonja Zietlow (52), die Woche für Woche von einem anderen Gast unterstützt werden. In Österreich läuft die aktuelle Staffel gerade schon. Promiflash stellt euch die acht Kostüme der österreichischen Ausgabe vor.

Es gibt zum einen die Geistergräfin, die vom Look etwas an die deutsche Göttin erinnert, diese wurde damals von Schauspielerin Rebecca Immanuel mit Leben erfüllt. Ein Highlight ist daneben auf jeden Fall die Karpfen-Diva mit ihrer schillernden Erscheinung. Die Katze sieht Stefanie Hertels (41) Panther-Kostüm ähnlich. Das ungewöhnlichste Outfit hat wohl der Klimaheld, der überall mit Müll versehen wurde.

Der Lippizzaner, ein weißes Pferd, erinnert von seinem Ensemble etwas an die Dalmatiner-Dame von Stefanie Heinzmann, die in Deutschlands zweiter Staffel die Sendung als erstes verlassen musste. Der süße Yeti ist offensichtlich die österreichische Antwort auf den Wuschel und das Monsterchen. Dagegen wirken der Steinbock und der Falke sehr majestätisch.

©PULS 4/Julia Feldhagen Die Geistergräfin von "The Masked Singer"

©PULS 4/Julia Feldhagen Die Karpfen-Diva von "The Masked Singer" Austria

©PULS 4/Julia Feldhagen Die Katze von "The Masked Singer" Austria

©PULS 4/Julia Feldhagen Der Klimaheld von "The Masked Singer" Austria

©PULS 4/Julia Feldhagen Der Lippizzaner von "The Masked Singer" Austria

©PULS 4/Julia Feldhagen Der Yeti von "The Masked Singer" Austria

©PULS 4/Willi Weber Der Falke von "The Masked Singer" Austria

©PULS 4/Julia Feldhagen Der Steinbock von "The Masked Singer" Austria

