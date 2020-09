Jojo Siwa zeigt ihrer Community, wie glücklich sie ist! Anfang August verriet die US-amerikanische Youtuberin, dass sie vergeben ist. Ihre Follower wollten daraufhin natürlich Details wissen – doch die behielt sie vorerst für sich. Im Netz teilte die Influencerin bisher lediglich einen kurzen Clip, in dem man ihren Freund in einem ihrer bunten Outfits sah. Doch die Heimlichtuerei hat nun wohl ein Ende: Es gibt das erste gemeinsame Bild des Paares – und das offenbart die Identität von Jojos Partner!

Mark Bontempo ist der Mann an der Seite des Webstars. Für viele ist er kein Unbekannter: Der Sänger kann sich in den sozialen Medien ebenfalls über eine große Reichweite freuen. Dort teilte er nun ebenfalls sein Liebesglück mit seinen Fans: Am vergangenen Dienstag lud er auf Instagram einen süßen Schnappschuss hoch, auf das Paar überglücklich in die Kamera grinst. Den Post kommentierte er mit den Worten "Dieses Mädchen" und einem gelben Herzen.

Die User sind von dem Bild begeistert und klickten bereits über 38.000 Mal auf den Like-Button. "Oh mein Gott, ihr seid so süß", heißt es in einem von zahlreichen Fan-Kommentaren. Jojo reagierte ebenfalls auf den Netzbeitrag ihres Freundes und hinterließ ein gelbes Herzchen.

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa, US-amerikanisches Social-Media-Sternchen

Getty Images JoJo Siwa bei den Kids' Choice Awards 2019

Getty Images JoJo Siwa im April 2019 in Hollywood

