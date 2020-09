Bei einem Das Sommerhaus der Stars-Spiel kochen die Emotionen hoch! Die Promi-Paare mussten in der zweiten Folge wieder zu einer Challenge antreten. Dabei ging es ab in den Matsch! In Badeklamotten mussten sie sich in die Grube stürzen und den Dreck mit dem Körper zu einem Behälter tragen. Die Kandidaten, die in ihrem Eimer den meisten Schlamm sammeln konnten, sicherten sich vor der Nominierungsrunde. Bei der Herausforderung kam es aber plötzlich zum Beef...

Lisha und Lou entwickelten nach ein paar Durchgängen eine gewiefte Taktik – sie transportierten den Schlamm auf dem Rücken. Natürlich schauten sich ihre Konkurrenten Henning Merten und Denise Kappés (30) die Strategie schnell ab – das brachte die YouTube-Beauty zur Weißglut. "Ey, klau uns nicht unsere Masche", blaffte sie ihn während des Wettbewerbs an und schubste ihn ein Stück. "Ich hasse nichts mehr, als wenn jemand die Strategie wegnimmt. Vor allem waren sie der Meinung, wir haben die Strategie geklaut", wetterte Lisha im Anschluss weiter.

Doch Lishas Kampfgeist war ungebrochen – auch als die anderen Kandidaten die Methode für sich entdeckten. "Egal, die machen wir eh platt", betonte sie gegenüber ihrem Freund. Und tatsächlich: Am Ende konnte sich das Paar den ersten Platz sichern – und zog an den Zweitplatzierten Denise und Henning vorbei.

