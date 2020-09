Werner Hansch (82) ist Ikke Hüftgold (44) so richtig ans Herz gewachsen! Während ihrer Zeit bei Promi Big Brother war zwischen dem ehemaligen Moderator und dem Partysänger eine echte Freundschaft entstanden. So kaufte der Ballermann-Star seinem hoch verschuldeten Kumpel sogar ein Auto, damit dieser wieder mobil sein konnte. Und auch an seinem eigenen Geburtstag war der "Eine Liebe"-Interpret in Gedanken bei der Sportlegende: Ikke forderte seine Fans auf, Werner zu helfen!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Matthias Distel, wie der Musiker bürgerlich heißt, am Donnerstag einen rührenden Text: "Man wird ja vor so einem Tag immer gefragt, was man sich wünscht... Bei mir gibt’s da eigentlich nur eine Antwort: Dass es meiner Familie, meinen Freunden und meinen lieben Kollegen gut geht! Und trotzdem hab ich einen kleinen Wunsch!" Der 44-Jährige bat seine Community, sie mögen seinen gemeinsamen Song "Ich bin verliebt" mit Werner, der am Freitag erscheinen soll, doch bitte kaufen – der Erlös gehe an den 82-Jährigen: "Er ist dank euch seinem Ziel, wieder ohne Schuldgefühle und ohne Schulden weiterleben zu dürfen, ein großes Stück näher gekommen, aber leider auch noch nicht ganz am Ziel."

Wie wichtig ihm Werners Wohlergehen ist, machte Ikke schon im Promiflash-Interview nach dem Finale deutlich: "Es gab für mich nur eines: Er muss das Ding gewinnen. Und wenn er nicht gewinnt, dann muss ich für ihn in die Bresche springen!" Deswegen wolle er dem früheren Reporter auch weiter helfen, nach seiner schweren Schuldenkrise wieder auf die Beine zu kommen und einen Job zu finden.

Anzeige

Instagram / ikkehueftgold_official Ikke Hüftgold an seinem Geburtstag, September 2020

Anzeige

ActionPress Ikke Hüftgold im Januar 2020 in Köln

Anzeige

Getty Images Jochen Schropp, Mischa Mayer, Werner Hansch, Ikke Hüftgold, Kathy Kelly und Marlene Lufen, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de