Sie scheint sich voll und ganz auf ihre Hochzeit konzentrieren zu wollen: Sylvie Meis (42) verabschiedet sich sogar für eine Zeit von ihrer Web-Community! Am Samstag steht der wohl schönste Tag ihres Lebens bevor: Sie wird ihrem Verlobten Niclas Castello das Jawort geben. Die Moderatorin und der Unternehmer heiraten in Florenz – Paparazzi haben das Brautpaar bereits bei seiner Ankunft sowie bei einer Pre-Wedding-Party ablichten können. Auf private Details und Updates im Netz von Sylvie selbst müssen ihre Fans in den kommenden Tagen allerdings verzichten…

Mit einem rührenden Beitrag läutet das Model eine Social-Media-Pause ein. Via Instagram teilt Sylvie ihren 1,3 Millionen Followern mit: "Ich war noch nie so bereit, Ja zu sagen. Ich werde nach dem Wochenende wieder etwas posten." In den kommenden Tagen liegt der Fokus einzig und allein auf der Zeremonie und allem, was dazugehört. "Ich möchte den Moment leben, in dem ich meine große Liebe heirate, und jede einzelne Sekunde davon genießen und aufnehmen", erklärt sie weiter und versieht ihre Mitteilung unter anderem mit dem Hashtag #Digitaldetox.

Die Promiwelt feiert die ehemalige Supertalent-Jurorin für diesen Schritt! Neben Influencer Riccardo Simonetti (27) und Model Rebecca Mir (28) kommentieren auch Moderatorin Frauke Ludowig (56), Tänzerin Isabel Edvardsson (38) sowie Unternehmerin Sandy Meyer-Wölden (37) Sylvies Abschieds-Posting mit jeder Menge Herz-Emojis.

mely/MEGA Niclas Castello und Sylvie Meis bei ihrer Pre-Wedding-Party

KCS Presse / MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello in St. Tropez

Getty Images Sylvie Meis und Riccardo Simonetti im November 2018

