Am heutigen Freitag fliegen endlich wieder die Fäuste – und zwar bei Das große SAT.1 Promiboxen! Schon vorab sorgte eine Konstellation für besonders viel Zündstoff: Jade Übach (26) und Carina Spack (24) haben nämlich eine Vorgeschichte. Bei Bachelor in Paradise hatte Erstere nämlich eine kurze Turtelei mit Carinas jetzigem Freund Serkan Yavuz (27) und packte nun pikante Details über die Zeit danach aus. Dieser Fight verspricht also jede Menge Unterhaltung. Aber wie sieht es mit dem Rest aus: Welches Duell wird das Spannendste?

Yasin vs. Oliver Sanne (33)

Der ehemalige Love Island-Kandidat und der Ex-Bachelor können es kaum erwarten, endlich in den Ring zu steigen. Seit Wochen trainieren sie für die TV-Show – aus sportlicher Sicht können sich die Zuschauer also bestimmt auf einiges gefasst machen. "Ich glaube auch tatsächlich, dass ich nie in meinem Leben so viel Power und Energie hatte und mein Fitnesslevel noch nie so hoch war", betonte Oli im Interview mit Promiflash. Sein Gegner ist fest entschlossen, dagegen zu halten. "Ich bin auch kein Fan von Hass, aber das, was der die letzten Tage so macht – er geht über ein Limit [...]. Und wenn er im Ring ist, wird er ganz andere Schläge von mir abbekommen", lautete Yasins Ansage.

Gisele Oppermann (32) vs. Doreen Dietel (45)

Die Germany's next Topmodel-Heulsuse und die Schauspielerin kennen sich bereits durch ihre Teilnahme beim Dschungelcamp 2019 und schon dort waren sie nicht gut aufeinander zu sprechen. "Die hat im Dschungel immer das Maul weit aufgerissen, war sehr ordinär. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist sie überhaupt keine Kämpferin", schimpfte Doreen. Gisele wiederum will die Vergangenheit ruhen lassen. "Beim Kampf sollten keine Gefühle eine Rolle spielen, das habe ich gelernt. Man sollte nicht wütend, sondern fair kämpfen. Wir tragen das da im Ring aus und die Bessere soll siegen", stellte sie klar.

Julian F.M. Stoeckel (33) vs. Matthias Mangiapane (36)

Was können die Fans wohl von diesen beiden TV-Diven erwarten? Sie sind beide dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. "Dieses Mal werden die Fäuste sprechen. Mal schauen, wer dann das größere Mundwerk hat", teaserte Matthias an. Er glaubt, der Kampf könne ganz lustig werden. Eine offene Rechnung habe er mit seinem Rivalen aber nicht. Sie hätten eine On-Off-Freundschaft.

Steff Jerkel vs. Marcellino Kremers

Auch diese beiden Schwergewichte kennen sich bereits – und zwar von Kampf der Realitystars. Gut verstanden haben sie sich während der Dreharbeiten aber nicht unbedingt. "Ich war mit ihm in einer Sendung und wenn da einer Alkohol getrunken hat, verurteilt er das. Wenn er sagt, er verzichtet lieber auf Sex anstatt auf Sport – das ist für mich nicht normal", erklärte der Goodbye Deutschland-Star. Er sei sich bewusst, dass er nicht unbedingt der Favorit ist, betonte aber: "Ich möchte eine richtige Schlacht haben." Marcellino hingegen gab sich siegessicher: "Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass ich aufgrund meines Willens gewinnen werde. Und aufgrund meines Kopfes. Und aufgrund meines Herzens."

Anzeige

SAT.1 Jade Übach und Carina Spack

Anzeige

Willi Weber Yasin Cilingir und Oliver Sanne, Teilnehmer bei "Das große SAT.1 Promiboxen"

Anzeige

Willi Weber / Sat.1 Gisele Oppermann und Doreen Dietel beim Promiboxen

Willi Weber / Sat.1 Julian F.M Stoeckel und Matthias Mangiapane, Kandidaten beim Promiboxen 2020

Willi Weber / Sat.1 Steff Jerkel und Marcellino Kremers beim Wiegen für "Das große SAT.1 Promiboxen"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de