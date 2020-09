Was für eine romantische Momentaufnahme von Jimi Blue Ochsenknecht (28) und Yeliz Koc (26)! Erst seit knapp einem Monat ist es offiziell: Der Schauspieler und die Influencerin sind ein Paar. Seit dieser Nachricht schwärmt die 26-Jährige regelmäßig von ihrer neuen Beziehung im Netz. Zuletzt teilte sie sogar einen intimen Schnappschuss von sich und dem Promi-Spross aus dem Bett. Jetzt legte sie mit einem neuen Bild nach. Auf diesem schmusen die Turteltauben auf einem Boot.

Auf Instagram postete Yeliz das süße Foto von sich und Jimi. Darauf sieht man, wie das frischgebackene Paar leicht bekleidet die Sonne auf dem Deck eines Bootes genießt. Dabei liegt die gebürtige Hannoveranerin ganz gemütlich auf dem Arm ihres Schatzes und schmiegt sich an seine Brust an. Ihr Partner scheint ihr außerdem einen Kuss auf die Stirn zu geben. "Ich liebe dieses Gefühl, das du mir gibst", schwärmte die dunkelhaarige Schönheit.

Erst kürzlich verriet auch Jimis Bruder, Wilson Gonzalez Ochsenknecht (30), was er von der neuen Freundin des "Gangs"-Stars hält. "So gut kenne ich sie jetzt auch noch nicht. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen", plauderte der 30-jährige Schauspieler aus. Er finde Yeliz jedoch auf alle Fälle "supernett".

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht bei der Hugo Launch Party im Juli 2019

