Bei Emma Roberts (29) dürfte es bald so weit sein – die Schauspielerin wird demnächst zum ersten Mal Mama! Schon im vergangenem Juni kursierten die ersten Gerüchte, dass die American Horror Story-Darstellerin mit ihrem Partner Garrett Hedlund (36) ein Baby erwartet. Erst Ende August bestätigte die Nichte von Julia Roberts (52) höchstpersönlich, dass sie schwanger ist. Ihren Babybauch hätte sie mittlerweile sowieso nicht mehr verbergen können. Das tut sie jetzt auch nicht mehr, sondern setzt ihn stattdessen stolz in Szene: In einem hautengen Kleid zeigte sich Emma jetzt beim Schlendern durch Los Angeles!

Auf Paparazzi-Fotos vom vergangenen Dienstag, die Daily Mail vorliegen, trägt die 29-Jährige die unübersehbare Kugel vor sich her. Einen Bummel-Zwischenstopp legte sie unter anderem in einem Kaffeehaus ein und trug dabei nicht nur ein klassisches Midi-Dress, sondern auch Pumps mit breitem Absatz. Dabei machte sie das Kleid kurzerhand zu einem Outfit für werdende Mütter – eigentlich ist das Kleidungsstück der Marke Faithfull nämlich keine Umstandsmode.

Auch über das Geschlecht ihres noch ungeborenen Nachwuchses sprachen Emma und ihr Partner bereits – sie freuen sich auf einen Jungen. Diesen Meilenstein in ihrer Beziehung begehen die beiden verhältnismäßig schnell: Erst seit März 2019 sollen sie und der Schauspieler mit skandinavischen Wurzeln sich überhaupt offiziell daten.

Instagram / emmaroberts Emma Roberts im Mai 2020

Instagram / emmaroberts Emma Roberts im August 2020

AZ-Rol/X17online.com/ ActionPress Emma Roberts und Garrett Hedlund, Schauspieler

