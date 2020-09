Dijana Cvijetic (26) und Marcellino Kremers könnten nicht glücklicher sein. Die beiden ehemaligen Love Island-Stars gaben am Freitagabend bekannt, dass sie sich ineinander verliebt haben. Bei Das große Sat.1. Promiboxen sprach Marcellino von seiner Liebsten als "meine Freundin" und gab ihr einen Schmatzer auf den Mund – die beiden sind jetzt also ein Paar. Promiflash verrät Dijana sogar, was sie so an ihrem Herzbuben liebt.

"Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hätte im Leben nie gedacht, dass mir so etwas passiert", kann die Schweizerin ihr Glück noch gar nicht fassen. Promiflash gesteht sie: "Wir denken sehr ähnlich, wir legen beide sehr großen Wert auf Kleinigkeiten. Bei ihm kann ich einfach ich sein." Außerdem liebe Dijana vor allem Marcellinos Art und "seine reine Seele".

"Er weiß in jeder Situation, wie er mit mir umgehen muss. Auch, wenn ich mich manchmal unnormal aufrege, weiß er sofort, wie er mich wieder zum Lachen bringt", freut sich die 26-Jährige. Sie habe in ihrem Partner alles gefunden, was sie sich je gewünscht habe. "Er ist meine Zukunft", bekräftigt sie.

Instagram / deeanaofficial Marcellino Kremers und Dijana Cvijetic, Ex-"Love Island"-Kandidaten

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers im August 2020

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Model

