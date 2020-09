Sarafina Wollny (25) blickt auf ihr erstes Ehejahr mit Peter Heck (27) zurück! Inzwischen gehen das Mitglied der wohl bekanntesten Großfamilie Deutschlands und der gelernte Garten- und Landschaftsbauer schon seit fast zehn Jahren gemeinsam durch Leben. Im Juli 2019 besiegelten sie ihre Liebe dann schlussendlich auch mit dem Jawort. Doch wie ist es den beiden seitdem ergangen? Jetzt gibt Sarafina ein Beziehungsupdate!

Gegenüber Promiflash verriet die 25-Jährige, dass sich in ihrer Partnerschaft seit der Hochzeit kaum etwas verändert habe. "Wir lieben uns noch genauso wie am ersten Tag und freuen uns sehr auf unseren zehnten Jahrestag im Dezember." Und das solle auch künftig so bleiben. Darüber hinaus erzählte Sarafina, dass sie vor allem Peters lustige Art sehr zu schätzen wisse. "Er ist einfach der beste Mann und er liebt mich so wie ich bin und ist immer für mich da", schwärmte die Pferdeliebhaberin weiter. Allerdings bringe er sie manchmal auch etwas auf die Palme – womit genau wollte Sarafina aber nicht verraten.

Bei Sarafina und Peter könnte es scheinbar kaum besser laufen. Aus diesem Grund können sich die beiden auch vorstellen, gemeinsamen Nachwuchs zu bekommen. Wann genau sie sich diesen Wunsch erfüllen wollen, ist jedoch noch unklar. "Wir warten ab und schauen, was die Zukunft bringt", erklärte die Auszubildende.

Instagram / sarafina_wollny Peter Heck und Sarafina Wollny, Reality-TV-Bekanntheiten

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny

Instagram / sarafina_wollny Peter Heck und Sarafina Wollny, Reality-TV-Gesichter

