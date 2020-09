Nicht nur Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) haben keinen Bock mehr auf Evanthia Benetatou (28)! Die einstige Bachelor-Finalistin und ihr Verlobter Chris konnten sich in der heutigen Folge von Das Sommerhaus der Stars durch ein gewonnenes Spiel Nominierungsschutz erspielen – zum Ärger ihrer ehemaligen TV-Kollegen. Und auch YouTuberin Lisha war davon ganz und gar nicht begeistert: Nach einer "Probeabstimmung", wer die Promi-WG verlassen sollte, legt sie sich jetzt mit der Dunkelhaarigen an. Eskalation vorprogrammiert?

Weil Eva und Chris angeblich die engsten Vertrauten von Jenny und Andrej – Henning Merten und Denise Kappès (30) – nominiert haben, bricht eine Riesen-Diskussion aus. Im Zuge derer beschwert sich die Promi Big Brother-Teilnehmerin unter anderem auch, dass sie sich ausgeschlossen fühlt. Diese Behauptung lässt Lisha nicht unkommentiert. "Willst du mich verarschen?", schreit sie Eva an und redet sich dann erst so richtig in Rage. "Ich mag dich einfach nicht. Nicht wegen Andrej. Ich mag dich nicht vom Bachelor, ich mag dich nicht von 'Promi Big Brother', ich mag dich einfach nicht. Ich will mit dir nichts zu tun haben", lautet ihre klare Ansage.

Der Streit der beiden Ladys bleibt auch nicht der Einzige. Die Situation spitzt sich zu und auch Annemarie Eilfelds (30) Freund Tim Sandt und Diana Herold (46) geraten heftig aneinander. Wie schon zuvor sind vor allem die Trinkgewohnheiten des Blondschopfs Thema der Diskussion. "Wir haben dich gewählt und nicht deine Frau", macht Dianas Ehemann Michael Tomaschautzki seinem Kontrahenten klar. Letzterer muss dann von Andrej erst einmal aus der Schusslinie gebracht werden.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Lisha bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Annemarie Eilfeld, Tim Sandt und Michael Tomaschautzki im Sommerhaus

Anzeige

TV NOW Michael Tomaschautzki und Diana Herold im "Sommerhaus der Stars", Folge 2

Anzeige

Hinter wem steht ihr in dem Streit? Ganz klar auf Lishas Seite. Ich unterstütze Eva. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de