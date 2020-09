Bei Love Island geht es in die heiße Phase! Noch eine Woche haben die Jungs und Mädels Zeit, zu flirten, zu kutschen und zu fummeln. Dann steht das große Finale an und die Zuschauer entscheiden, welches Paar in die Fußstapfen von Sidney Wolf (33) und Vivien Michalla (27) tritt und sich das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro sichert. Doch wer hat jetzt auf der Zielgeraden die Poleposition?

Bei Anna Iffländer und Marc Zimmermann sprühen die Funken bisher am längsten und bis auf ein paar kleine Eifersuchtsattacken seitens des Männermodels verläuft ihre TV-Romanze absolut harmonisch. Allerdings kommen sich auch Melina Hoch und ihr Fernseh-Flirt Tim Kühnel Stück für Stück näher. Der Student scheint die harte Schale der Cheerleaderin langsam zu knacken – das ist auch vielen Zuschauern nicht entgangen.

Und da gibt es ja auch noch die recht frischen Konstellationen: Sprücheklopfer Henrik Stoltenberg und seine Sandra Janina sowie Melvin Pelzer (26) und Chiara Antonella. Während die ersten beiden schon seit ihrer ersten Begegnung ordentlich auf Tuchfühlung gehen, hielten sich die zwei anderen bisher zurück. Aber der Ex von Gerda Lewis (27) betonte bereits, dass er Interesse an Chiara hat – und das beruht auf Gegenseitigkeit.

Aber an der Kuppel-Front kann sich auch in den kommenden Tagen noch einiges tun. Nathalia Goncalves Miranda hat sich gerade von Tobias Pietrek entcoupelt – besteht also eine Chance auf ein Comeback mit Luca Wetzel? Außerdem gibt es noch drei neue Singles: Kevin Zotter, Murat Turan und Laura Ma. Auf wen haben die Granaten wohl ein Auge geworfen? Aurelia Lamprecht wäre nach ihrem Henrik-Debakel auf jeden Fall wieder zu haben...

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Marc Zimmermann und Anna Iffländer bei "Love Island"

RTLZWEI / Paris Tsitsos Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Love Island"

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und Sandra Janina, "Love Island"-Couple 2020

RTLZWEI / Paris Tsitsos Muart und Kevin, "Love Island"-Granaten

