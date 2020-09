Große Enthüllung bei Love Island! Heute stand wieder eines der peinlich-erniedrigenden Spiele auf dem Plan, die die Sendung so unterhaltsam macht. Bei dem Game "Durchgeshaket" hören die Islander zum ersten Mal, was im Netz über sie geschrieben wird. Es wird immer ein Kommentar vorgelesen, und dann muss der Kandidat gefunden werden, an den der Post gerichtet war. Dabei kam vor allem ein besonders pikantes Geheimnis ans Licht – und das steckte vor allem Sandra Janina richtig im Hals.

Dabei forderte ein User Henrik Stoltenberg auf, Sandra zu beichten, was wirklich mit Aurelia Lamprecht in der Privat-Suite gelaufen ist. Bislang dachte die Blondine nämlich, dass bei ihrem TV-Freund und der Beauty nicht mehr ging als kuscheln. Dabei hatten die beiden tatsächlich Sex. Diese News schlug Sandra ordentlich auf den Magen. "Ich hoffe, sie kann es mir einfach verzeihen", bat der Playboy. Es hätte viele Faktoren gegeben, warum er es ihr noch nicht gesagt hätte. Ihrem Blick nach zu urteilen, ist dieses Thema noch lange nicht vom Tisch.

Bei einem anderen Couple lief es heute dagegen umso besser. Anna Iffländer und Marc Zimmermann wagten den nächsten Schritt. Die beiden Lovebirds entschlossen heute, dass sie von nun an offiziell ein Paar sein wollen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und Sandra Janina, "Love Island"-Couple 2020

Anzeige

RTL II Szene aus "Love Island" 2020

Anzeige

RTL II Szene aus "Love Island" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de