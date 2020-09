Kann Sebastian Preuss (30) endlich wieder seinem liebsten Hobby nachgehen? Im Juni dieses Jahres hatte sich der noch amtierende Bachelor bei einem Motorradunfall schwerste Verletzungen zugezogen. Mittlerweile hat er sich zwar weitestgehend erholt – muss aber weiterhin hart dafür trainieren, in seine alte Form zurückzufinden. Auch ob der ehemalige Kickbox-Weltmeister jemals wieder in den Ring steigen kann, war bis zuletzt ungewiss. Jetzt gibt Basti ein Gesundheits-Update und verrät, ob er endlich wieder boxen darf.

Auf seinem Instagram-Kanal lässt der Münchner seine Fans an seinem Weg hin zur vollständigen Genesung teilhaben und freut sich darüber, ernsthafte Fortschritte zu machen. "Ich kann und darf endlich wieder alleine an den Geräten trainieren. Was ein Gefühl! Ich werde jetzt wieder öfter im Fitnessstudio zu sehen sein", schreibt er zu seinem Foto, auf dem er sich beim Fitness-Training im Gym zeigt. "Mit dem Boxen muss ich leider noch warten, aber die Vorfreude steigt natürlich", kündigt er zudem an.

In der vergangenen Woche konnte sich der 30-Jährige allerdings über ein absolutes Highlight freuen: Er war zum ersten Mal seit seinem Unfall für kurze Zeit zurück im Ring und versuchte sich an leichten Übungen. Für Das große Sat.1 Promiboxen stand er zudem seinem Rosenkumpel Oliver Sanne (33) unterstützend bei.

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Profisportler

TVNOW Bachelor Sebastian Preuss

Instagram / sebastianpreuss Sebastian Preuss, Juni 2020

