Langsam aber sicher geht es bei Love Island in den Endspurt. Knapp drei Wochen lang suchen die Jungs und Mädels auf der Liebesinsel schon nach ihren Partnern fürs Leben. Insgesamt dauert die Sendung vier Wochen an – Zeit für Promiflash, einmal zu resümieren: Welches TV-Paar kommt bei den Zuschauern aktuell wohl am besten an und hat damit die größten Chancen auf den Sieg und die damit verbundene Geldsumme von 50.000 Euro?

Am höchsten im Liebeskurs bei den Promiflash-Lesern stehen derzeit, wen wundert's, Anna Iffländer und Marc Zimmermann. 2.402 Stimmen (57,1 Prozent) von insgesamt 4.205 abgegebenen Votes fielen auf die Sachbearbeiterin und den Studenten. Keine Überraschung, sind sie doch schon fast vom ersten Tag der Show an verkuppelt und seit Montagabend auch offiziell ein Liebespaar.

Den zweiten Platz belegen Melina Hoch und Tim Kühnel. Für sie stimmten immerhin noch 1.361 Leser ab und damit 32,4 Prozent der Umfrageteilnehmer. Platz Nummer drei geht an Sandra Janina und Henrik Stoltenberg. Mit lediglich 307 Votes fallen die beiden hinter den Top-Zwei-Pärchen allerdings deutlich ab.

„Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“, Ausstrahlung immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI Marc Zimmermann und Anna Iffländer bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und Sandra Janina, "Love Island"-Couple 2020

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de