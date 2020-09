Sieht Tobias Pietrek die Ähnlichkeit auch? Schon kurz nachdem Granate Laura zum ersten Mal bei Love Island zu sehen war, waren sich viele Fans sicher: Diese Frau ziert den Arm ihres Inselkollegen Tobias. Denn tatsächlich: Das Tattoo hat ganz offensichtlich gewisse Ähnlichkeiten mit der Beauty. Doch was sagt der ausgeschiedene Flirtshow-Kandidat selbst dazu? Promiflash hat nach seinem Exit nachgefragt, wen die Tätowierung wirklich zeigt.

"Ich habe ja mehrere Frauen-Tattoos auf meinem Körper. Für den Arm wollte ich damals eine Frau haben, die etwas ganz Besonderes ausstrahlt", meinte der 30-Jährige im Gespräch mit Promiflash bezüglich seiner Körperzierde. Allerdings handle es sich dabei nicht um eine reale Person. Die Dame sei der Fantasie eines griechischen Tätowierers entsprungen. Doch stimmt Tobi den Zuschauern zu? Hat sein Körperschmuck wirklich Ähnlichkeit mit dem Neuzugang im Reich der Liebe? "Ich finde schon. Die Frau auf meinem Arm hat das gewisse Etwas und das hat Laura für mich auch."

Gerade deshalb scheint der Tattoo-Fan wohl auch besonders geknickt zu sein, die Dunkelhaarige nun nicht mehr näher kennenlernen zu können. "Die Enttäuschung sitzt schon ein bisschen tief, hat aber damit zu tun, dass ich am Ende Laura kennenlernen durfte. Deswegen war der Zeitpunkt für mich jetzt nicht so treffend", zeigte er sich traurig. Schon heute Abend wird er bei "Love Island – Aftersun: Der Talk danach" (23:45 Uhr) zusammen mit Luca Wetzel und Nathalia Goncalves Miranda die Zeit in der Villa Revue passieren lassen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTL2 Laura bei "Love Island"

RTL2 "Love Island"-Tobias' Tattoo

RTL II Laura und Tobi bei "Love Island" 2020

