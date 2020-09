Shakira (43) hat offensichtlich einen heimlichen Promi-Fan! Die Sängerin begeistert unzählige Fans mit ihrer Musik. Bei nahezu jedem Auftritt füllt sie die Stadien und bringt die Menge zum Ausrasten. Anfang des Jahres zum Beispiel heizte die Latina beim Super Bowl zusammen mit Jennifer Lopez (51) dem Publikum mächtig ein. Nun reiht sich offensichtlich ein weiterer Bewunderer in ihre Fangemeinde ein: Es handelt sich hierbei um keinen Geringeren als Justin Theroux (49)!

Der Schauspieler wurde vergangene Woche von Paparazzi in New York City abgelichtet. Er trägt eine schwarze Cap, Sonnenbrille und Maske, sodass sein Gesicht kaum zu sehen ist. Erst bei näherem Hinsehen lässt sich erkennen, wer da bester Laune mit seinem vierbeinigen Begleiter Kuma durch die Straßen Manhattans spazieren geht. Der Hottie bummelt mal wieder in einem gewohnt lässigen schwarzen Outfit durch die Gegend, auffällig dabei ist sein Merchandise-Shirt von Shakira! Offenbar ist Justin ein richtiger Fan!

Doch nicht nur der Ex von Jennifer Aniston (51) setzt durch seine Kleidung ein Fan-Statement. Auch Namensvetter Justin Bieber (26) zeigt sich gerne in Merchandise-Klamotten und supportet so seine Lieblingskünstler. Erst vor Kurzem postete er ein Selfie mit seiner Frau Hailey (23) in einem Fan-Pullover von Billie Eilish (18).

Anzeige

LRNYC / MEGA Justin Theroux, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Justin Theroux im Oktober 2019

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber und seine Frau Hailey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de