Was halten Dijana Cvijetic (26) und Marcellino Kremers von den Love Island-Paarungen? Auf der Liebesinsel waren die ehemaligen Teilnehmer eher semi-erfolgreich: Zwar konnten beide die Villa mit einem Partner an ihrer Seite verlassen – für die Ewigkeit bestimmt waren die Beziehungen aber nicht. Jetzt haben die zwei aber ihr großes Glück miteinander gefunden: Sie haben sich in der vergangenen Woche als Paar geoutet. Für Promiflash beobachten sie jetzt ihre Nachfolger im Reich der Liebe und machen den Pärchen-Check!

Vor der heutigen Folge des Flirtformats nehmen die Turteltauben die TV-Paare genauer unter die Lupe und finden vor allem Cheerleaderin Melina Hoch und ihren Tim besonders glaubhaft. "Die passen optisch super zusammen. Ein sehr sympathisches Paar", sind sich Dijana und ihr Liebster einig. Ihre innige Beziehung habe nach Auffassung der Schweizerin auch einen Grund: "Die sind das ganze sehr langsam angegangen und wir wünschen ihnen alles Gute." Auch Anna Iffländer und ihrem Mäuserich Marc nehmen die Kampf der Realitystars-Bekanntheiten ihr Glück ab: "Die sind von Anfang an die Favoriten und werden das Ding sicher gewinnen." Allerdings sei die Partnerschaft der beiden fast schon etwas langweilig. "Da kommt jetzt nichts Neues, da geht es nicht ab", erklärt der Promiboxer.

Bei den übrigen Islandern sehen die Neu-Brünette und ihr Freund hingegen eher weniger Potenzial. "Henrik macht, glaube ich, ein bisschen den Alleinunterhalter, aber zum Couple: Ich glaube nicht, dass sie heiraten", lautet Marcellinos Urteil zu Wörtererfinder Henrik Stoltenberg und seiner Sandra. Und auch die gerade entflammte Liebe zwischen Melvin Pelzer (26) und Chiara Antonella führt bei den zwei nicht zu emotionalen Ausbrüchen. "Bei Melvin und Chiara, ich weiß nicht: Kurz vor Schluss und jetzt kommt noch ein Kuss: Ich habe eher an Chiara und Josua geglaubt", bezweifelt die 26-Jährige ernste Absichten.

Mehr über ihre Liebe und ihre Rückkehr auf die "Insel der Liebe" berichten Dijana und Marcellino heute bei "Love Island – Aftersun: Der Talk danach", 23.45 Uhr bei RTLZWEI.

RTLZWEI / Paris Tsitsos Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Love Island"

RTLZWEI Marc Zimmermann und Anna Iffländer bei "Love Island"

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und Sandra Janina, "Love Island"-Couple 2020

RTL2 Chiara und Melvin, Reality-TV-Teilnehmer

