Laura Ma hat zwei klare Favoriten! Die Kasselerin versuchte, auf Love Island selbst ihre große Liebe zu finden – blieb bis zuletzt aber ohne Couple. Dabei hatte sie ein Auge auf ihren Mitstreiter Tobias Pietrek geworfen, der die Kuppelshow allerdings nur kurz nach ihrer gemeinsamen Nacht in der Privat-Suite verlassen musste. Doch die Brünette wollte sich nicht die Chance entgehen lassen, ihn weiter kennenzulernen und entschloss sich deshalb freiwillig dazu, die Villa für ihn zu verlassen. Somit befinden sich aktuell noch fünf Singles und vier Couples in dem Flirt-Domizil. Wer hat in Lauras Augen die besten Chancen auf den Sieg?

Kurz nach ihrem Auszug erklärte die 21-Jährige gegenüber Promiflash, dass Anna Iffländer und Marc Zimmermann ihre Favoriten seien, die Show zu gewinnen. "Ich finde, die beiden wirken ultra-verliebt ineinander, wirklich. Die können kaum die Finger voneinander lassen", schwärmte Laura. Zudem suche Marc ständig nach seiner Freundin, auch wenn sie nur fünf Minuten weg sei. Für die Teamleiterin in einem Hotel sei es schön, mit anzusehen, wie die beiden miteinander umgehen.

Darüber hinaus erzählte Laura, dass sie zu Anna und Marc in der Villa auch den größten Bezug gehabt habe, weil sich Anna ebenfalls gut mit Tobi verstanden habe. Zudem stand ihr das Couple bei, als ihr Auserwählter die Show verlassen musste und versuchte, sie wieder aufzubauen.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI Marc Zimmermann und Anna Iffländer bei "Love Island"

Anzeige

RTL2 Tobias und Laura, "Love Island"-Kandidaten 2020

Anzeige

RTL2 Anna, Laura und Marc bei "Love Island" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de