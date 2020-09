Haben sie oder haben sie nicht? In letzter Zeit verdichten sich die Hinweise immer mehr, dass Emma Stone (31) und ihr Verlobter Dave McCary (35) geheiratet haben könnten. Zuletzt tauchten Paparazzi-Bilder auf, die die Schauspielerin und den Comedian mit jeweils ähnlichen Schmuckstücken am Finger zeigen. Ob es sich dabei aber tatsächlich um Eheringe handelt, ist bislang unklar. Jetzt tauchen allerdings weitere Indizien auf, die wieder vermuten lassen, dass sich Emma und Dave wirklich das Jawort gegeben haben könnten!

Wie ein Insider dem US-Magazin People mitteilte, sollen die "La la Land"-Darstellerin und der Kalifornier inzwischen verheiratet sein. Dies berichtete auch eine weitere Quelle gegenüber Page Six. Wann und wo die beiden den Bund des Lebens eingegangen sein sollen, bleibt jedoch ungewiss. Auch eine offizielle Bestätigung der angeblich frisch Vermählten steht noch aus.

Weiteren Gerüchten zufolge soll sich das Paar sogar schon mitten in der Nachwuchsplanung befinden. Paparazzi lichteten Emma Anfang der Woche in Los Angeles mit einem vermeintlichen Babybauch ab. Sie trug einen weit geschnittenen Jumpsuit, unter dem sich am Bauch eine kleine Wölbung abzuzeichnen schien.

Getty Images Dave McCary und Emma Stone bei den SAG Awards 2019

Getty Images Emma Stone bei der Louis Vuitton 2019 Cruise Kollektion

Getty Images Dave McCary, Comedian

