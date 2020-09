Reagiert Channing Tatum (40) jetzt zum ersten Mal auf seine Trennung? Mit seiner On-off-Beziehung zu Jessie J (32) sorgte der Schauspieler immer wieder für Schlagzeilen. Rund zwei Jahre lang gingen die beiden gemeinsam durchs Leben – mit einigen Höhen und Tiefen. Seit vergangenem April soll es zwischen den zwei Stars allerdings wieder einmal vorbei sein. Eine offizielle Bestätigung für das Beziehungsaus gibt es seither nicht. Nun gibt Channing mit einem neuen Post seinen Fans Rätsel auf.

Am Freitag meldet sich der "Magic Mike"-Darsteller mit einem Schwarz-Weiß-Spiegelselfie sowie nachdenklichen Worten auf Instagram: "Es war ein langer Weg zurück. Verletzungen, Lebensmist und einfach generell Wahnsinn." Spricht er hier etwa von seiner turbulenten Liebe zu der Sängerin? Spezielle Ereignisse in seinem Leben nennt er nicht, macht seinen Fans aber klar, dass er sich voller Tatendrang zurückmelde: "An alle, die für mich da waren und mir geholfen haben, es durchzustehen. Ich liebe euch. Ich werde euch stolz machen", betont er.

Diese Zeilen könnten sich allerdings nicht nur auf das Verhältnis zu der Musikerin beziehen, sondern auch auf das zu seiner Ex-Frau Jenna Dewan (39). Vor zwei Jahren trennten sich die Wege der einstigen Eheleute, durch ihre gemeinsame Tochter Everly sind sie immer noch miteinander verbunden. Allerdings dauerte es einige Zeit, bis sie sich bezüglich der Sorgerechtsregelungen einigen konnten. Dies geschah laut TMZ erst im vergangenen Mai.

Anzeige

Instagram / channingtatum Channing Tatum, September 2020

Anzeige

Getty Images Jessie J und Channing Tatum im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im November 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de