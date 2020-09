Nicole Scherzinger (42) gibt ihren Fans Rätsel auf! Seit Anfang des Jahres geht die Pussycat Dolls-Frontfrau mit Thom Evans (35) durchs Leben. Wie verliebt die beiden immer noch sind, zeigen sie regelmäßig mit verturtelten Social-Media-Beiträgen. Bereits im Juli wurde gemunkelt, dass die beiden auch dem Thema Nachwuchs nicht abgeneigt gegenüberstehen. Haben sie nun ihren Baby-Traum etwa in die Tat umgesetzt? Das glauben viele Fans nach einem neuen Posting der Sängerin!

Kurios: Auf Instagram veröffentlichte Nicole Schnappschüsse von sich in einem gelben Trainingsanzug, dabei gewährte das Outfit freien Blick auf ihren nackten Unterbauch. Und der schien etlichen Followern verdächtig gewölbt zu sein – unter dem Beitrag hakten sie nach, ob Nicole in freudiger Erwartung sei. Zu viel für Nicole? Sie löschte die Bilder kurzerhand – und postete sie anschließend wieder neu! Das sollte sie allerdings nicht vor weiteren Schwanger-Spekulationen schützen. "Bist du schwanger?", lautete ein Kommentar unter dem Repost. Eine Fan-Antwort war: "Sie nahm es runter und hat es dann wieder neu hochgeladen – also wird sie es wohl sein."

Ganz abwegig scheinen diese Überlegungen nicht zu sein. Kürzlich plauderte ein Freund von Nicoles Partner gegenüber The Sun aus: "Thom hat seinem Kumpel erzählt, dass er Nahrungsergänzungsmittel nimmt, um die Fruchtbarkeit zu steigern." Die beiden würden schon seit geraumer Zeit ernsthaft über Ehe und Babys sprechen.

Instagram / nicolescherzinger Thom Evans und Nicole Scherzinger im Juli 2020

Instagram / nicolescherzinger Nicole Scherzinger, Sängerin

Getty Images Thom Evans und Nicole Scherzinger, Januar 2020

