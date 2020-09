Und erneut kochen die Emotionen hoch! In der heutigen Folge von Das Sommerhaus der Stars stand wie in der vergangenen Woche das Stimmungsbarometer auf der Tagesordnung. Fast einstimmig entschieden sich die prominenten Bewohner dafür, dass die Nachzügler Iris (53) und Peter Klein zittern müssen. Dieser Entschluss gefiel Evanthia Benetatou (28) so gar nicht – immerhin scheint sie mit Iris endlich eine Verbündete gefunden zu haben. Ihrem Ärger über die Nominierung macht Eva im Anschluss auch prompt Luft, was wiederum dafür sorgt, dass Jennifer Lange (26) an die Decke geht...

Aber noch einmal von Anfang: Nachdem verkündet wurde, dass Iris und Peter auf der Abschussliste stehen, ergreift Eva für das Paar Partei. Sie wirft den anderen Kandidaten vor, die zwei nur nominiert zu haben, weil sie sich gut mit ihr und ihrem Verlobten Chris verstehen würden. Außerdem sei es unmenschlich, Nachzüglern keine Chance zu geben und sie gleich rauszuwerfen – zu viel für Jenny, die die Unterhaltung abbricht und wütend geht. "Reine Zeitverschwendung diese Bitch", murmelt die Freundin von Andrej Mangold (33) dabei vor sich hin. Im Gespräch mit den anderen Bewohnern erklärt die 26-Jährige außerdem: "Da braucht sie sich auch nicht zu wundern, warum ich sie so scheiße behandle, sie ist Dreck unter meinen Füßen, mehr nicht." Die Situation nimmt Jenny sogar so sehr mit, dass sie anschließend in der Küche ihre Tränen nicht mehr zurückhalten kann.

Währenddessen geraten draußen auch Eva und Andrej aneinander. "Dein Gesicht hast du ja gezeigt", erklärt die Der Bachelor-Finalistin ihrem Gegenüber und bringt Andrej aufs Neue gegen sie auf. Nach einem heftigen Hin und Her kommt der sonst eher ruhigere Chris seiner Partnerin zur Hilfe. "Andrej, ohne Spaß, benimm dich langsam mal. Langsam ist die Show, die du abziehst, echt lächerlich", erklärt er, während Eva ihren Ex-Schwarm als "W***ser" bezeichnet.

TVNOW Andrej Mangold und Jennifer Lange bei "Das Sommerhaus der Stars"

TVNOW Eva, Andrej und Tim im Sommerhaus 2020

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und Chris Stenz, 2020

