Das dürften wahrscheinlich nur die wenigsten über den Superstar gewusst haben! Robbie Williams (46) ist seit Jahren mit seiner Musik erfolgreich und kann mittlerweile auf eine 20 Jahre währende Karriere zurückblicken. Auch privat läuft es bei dem 46-Jährigen rund: Seit zehn Jahren ist er mit der Schauspielerin Ayda Field (41) verheiratet und hat mit ihr vier Kinder. Vor Kurzem widmete die 41-Jährige ihrer Tochter Theodora Rose (8) zum achten Geburtstag einen Post auf Social Media. Ob auch der stolze Vater an den großen Tag gedacht hat? Wohl eher nicht! Robbie verriet nun nämlich ein Geheimnis!

Im Podcast Three Little Words plauderte der Entertainer offen über sein Leben und seine Familie. Dabei stellte sich heraus, dass das Ex-Take That-Mitglied große Probleme mit Zahlen und Nummern hat und offenbar schon an den leichtesten Matheaufgaben scheitert. Auch wichtige Daten könne er sich nicht merken. "Ich bekomme immer Probleme, weil ich die Geburtsdaten meiner Kinder nicht kenne. Ich weiß auch nicht, wann unser Jahrestag und der Geburtstag meiner Frau ist", gestand der Brite.

Er habe jedoch eine Idee, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen, scherzte der Tattoo-Liebhaber: "Ich werde mir all diese Daten tätowieren lassen, sodass ich sie immer weiß und bei mir habe." Seine Schwäche verglich er mit der Hauptfigur aus dem Thriller Memento. In dem Film geht es um einen Mann, der die Fähigkeit verliert, sich zu erinnern. So fühle er sich manchmal, meinte Robbie.

