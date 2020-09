Lisha und Lou sorgen bei Das Sommerhaus der Stars für ordentlich Unterhaltung! Die beiden YouTuber sind aktuell in der fünften Staffel der erfolgreichen RTL-Show zu sehen und kommen bei den Zuschauern aufgrund ihrer sehr direkten und lauten Art ziemlich gut an. Vor allem Lisha nimmt kein Blatt vor den Mund und gibt auch ihrem Mann gegenüber gerne Mal den Ton an – das imitieren Ilka Bessin (48) und Oliver Pocher (42) jetzt in einer Comedy-Einlage!

Für einen Pocher – gefährlich ehrlich!-Beitrag schlüpfen die beiden Komiker nun in die Rollen der Webstars: Die einstige Cindy-aus-Marzahn-Darstellerin präsentiert sich bis auf die Haar-Extensions ganz in Lishas Stil – Oli übernimmt dagegen Lous Rolle und malt sich dafür sogar einen schwarzen Bart auf. So kostümiert spielen sie ein Sommerhaus-Fragespiel der beiden nach und parodieren die unterhaltsamen Dialoge des Pärchens: "Ich schwöre dir, du bezahlst meine Haare! Ich prügel dich nachher hier raus, ich schwöre, ich hasse dich gerade so sehr!", macht Ilka Lisha nach, nachdem Oli aka Lou eine Beziehungsfrage nicht korrekt beantworten konnte.

Den Spaß nehmen die YouTuber den beiden Comedians offenbar kein bisschen übel. Eher im Gegenteil: Sie scheinen an der Parodie mindestens genauso viel Spaß zu haben wie Oli und Ilka selbst: Deshalb teilen Lisha und Lou sogar die Instagram-Story des 42-Jährigen und machen fleißig Werbung für dessen Show!

Instagram / lishaandlou_the_originals YouTuber Lou und Lisha im Oktober 2017

TVNOW / Stefan Gregorowius Oliver Pocher, Comedian

Instagram / lishaandlou_the_originals YouTuberin Lisha

