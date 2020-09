Pietro Lombardi (28) ist total verliebt! Seit ein paar Tagen ist es offiziell: Der Sänger ist kein Single mehr. Nachdem er seine Beziehung zu der Influencerin Laura Maria zunächst vor der Öffentlichkeit verbarg, teilt er sein Liebesglück nun mit der ganzen Welt. Für seine Fans blickt der Musiker jetzt zurück an die Anfänge ihrer Beziehung – und packt eine amüsante Geschichte aus!

"Schnallt euch an, denn es ist eine crazy Story – wirklich. Wenn ich jetzt drüber nachdenke – geisteskrank", beginnt Pietro seine Erzählung und schildert, wie sie sich das erste Mal bei ihm zu Hause getroffen hätten. "Sie hat eine Tasche dabei gehabt. Ich dachte mir: 'Okay, was passiert jetzt?' Auf einmal nimmt sie aus der Tasche ein 'Mensch ärgere Dich nicht'-Brett raus", erinnert er sich zurück. Er hätte zunächst gedacht, sie würde ihn veräppeln – doch es sei ihr Ernst gewesen: "Ich liebe 'Mensch ärgere Dich nicht' und du musst dich dran gewöhnen, das mit mir zu spielen", zitiert er sie.

Seitdem verzaubert Laura den Künstler total. Vor ein paar Tagen erklärte er auch, wie sie sein Herz Stück für Stück erobert hatte: "Sie hat es geschafft, mein Herz zu öffnen. Ich hatte eine Schutzmauer aufgebaut. Dieses Gefühl, was ich bei ihr aufgebaut habe, das hat keine andere Frau geschafft."

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / pietrolombardi; lauramaria.rpa Collage: Pietro Lombardi und Laura Maria

