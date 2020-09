Ob es wohl irgendwann noch die ganz große Hochzeitsfeier geben wird? Zwar sind Michael Wendler (48) und Laura Müller (20) seit Juni bereits verheiratet, allerdings nur standesamtlich. Im Oktober sollte die kirchliche Trauung folgen. Zwar nicht in den USA, wie es ursprünglich geplant gewesen war, sondern in Europa – aber die Feier sollte auf jeden Fall stattfinden. Doch daraus wird nun doch wieder nichts: Mittlerweile soll die Hochzeit tatsächlich erst im kommenden Jahr zelebriert werden!

Der Grund für die Verschiebung ist die anhaltende Pandemie. "Wir hätten sehr gerne noch dieses Jahr unsere kirchliche Hochzeit umgesetzt, doch wegen der aktuellen Corona-Regeln wird dies unmöglich. Laura und ich möchten mit Freunden und Familie groß und unbeschwert feiern und niemanden in Gefahr bringen", sagte der DSDS-Juror gegenüber RTL. Er und der Sender hätten sich darauf geeinigt, die große Traumhochzeit auf das kommende Jahr 2021 zu verschieben. Es sei weiterhin geplant, dass die Trauung live im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ein genaues Datum sei aber noch nicht geplant.

So oder so: Mann und Frau sind der Wendler und seine Laura bereits. Und der Moment der Eheschließung ging sogar auf ganz besondere Art und Weise über die Bühne: "Das war ganz aufregend. Eine Standesbeamtin wurde zugeschaltet – per FaceTime sozusagen – und hat die Trauung dann vollzogen", verriet der "Egal"-Interpret in seiner Doku "Laura & Der Wendler – Jetzt wird geheiratet".

TVNOW / RTL Michael Wendler und Laura Müller bei "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!"

ActionPress Michael Wendler und seine Laura im März 2020 in Köln

ActionPress Laura Norberg und Michael Wendler im März 2020

