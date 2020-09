Was sagen die ausgeschiedenen Love Island-Teilnehmer zu den Siegern Melina Hoch und Tim Kühnel? Die beiden Show-Kandidaten standen am Montag zusammen mit drei weiteren Paaren im Finale des Flirtformats. Am Ende konnten sich die beiden Turteltauben nach Wochen voller Liebe, Spaß und Drama als Gewinner durchsetzen. Doch was denken ihre einstigen Konkurrenten im Nachhinein: Was hat der 23-Jährigen und dem Stuttgarter den ersten Platz beschert?

"Die Story war einfach interessanter und die Entwicklung intensiver", erklärt Melvin Pelzer (26) Promiflash, der mit Chiara Antonella an vierter Stelle die Show verlassen musste. Anna Iffländer und Marc Zimmermann gehörten zweifelsohne zu den Favoriten, schließlich konnten sie seit Beginn der Staffel nicht voneinander ablassen. Doch wieso mussten sie sich trotzdem am Ende geschlagen geben? "Die haben einen steileren Weg gehabt als wir. Die haben ein bisschen mehr durchlebt, ein bisschen mehr Höhen und Tiefen gehabt", vermutet Anna. Bei Marc und ihr sei alles vielleicht zu perfekt gewesen, sodass viele an der Echtheit ihrer Gefühle gezweifelt hätten.

Melina und Tim mussten in der Villa wirklich ein paar Mal um ihre Beziehung kämpfen. Die Kölnerin brauchte zunächst Zeit, um sich ihrem Couple zu öffnen. Ein kurzes Tief gab es zudem, als der 23-Jährige Granate Laura Ma in den Arm nahm – und die Cheerleaderin deswegen einen Eifersuchtsstreit vom Zaun brach.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Chiara und Melvin, "Love Island"-Couple

Anzeige

RTLZWEI / Paris Tsitsos Marc Zimmermann und seine "Love Island"-Partnerin Anna Iffländer

Anzeige

RTL II Melina und Tim bei "Love Island" 2020

Anzeige

Denkt ihr auch, dass Tim und Melinas Höhen und Tiefen der Grund für ihren Sieg waren? Ja, sie wirkten dadurch sehr authentisch! Nee, das hatte andere Gründe. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de