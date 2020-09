Hat Gavin Rossdale (54) wieder eine neue Frau an seiner Seite? Nach seiner Ehe mit Gwen Stefani (50) und der Beziehung zu Sophia Thomalla (30) sorgte der Musiker ein paar Mal für Liebesgerüchte. Zuletzt wurde angenommen, dass er im vergangenen Jahr das Model Tina Louise daten könnte. Doch aus den beiden ist wohl nichts geworden. Dafür wurde er nun in anderer Begleitung gesichtet – und diese Dame sieht Heidi Klum (47) ziemlich ähnlich!

Am vergangenen Sonntag spazierte Gavin zusammen mit einer unbekannten Frau am Strand von Malibu entlang. Während der 54-Jährige in Badeshorts und Shirt seinen Hund trägt, läuft die Schönheit in knapp geschnittenem Shirt und kurzer Sporthose neben ihm her. Beim Anblick seines Vielleicht-Flirts fällt auf, dass sie der jungen Heidi sehr ähnlich sieht. Vor allem die lange blonde Mähne und der verspielte Pony erinnern an die Ehefrau von Tom Kaulitz (31).

Gavin und die Blondine verbrachten einen entspannten Tag am Meer – doch war es ein Date oder sind sie nur Freunde? Das erschließt sich aus den Bildern nicht. Sie schienen sich zwar prächtig zu verstehen, küssten oder berührten sich aber nicht.

Heidi Klum im Januar 2002

Gwen Stefani und Gavin Rossdale im November 2000

Musiker Gavin Rossdale im September 2018 in Los Angeles

